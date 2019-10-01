Политика

Российская газетаРоссийская газета«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
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с чего всё началось
После того, как данную тему начали обсуждать украинские СМИ, Паша разместила еще один пост
, в котором заверила, что любит Украину за ее "многонациональность и поликультурность" и верит в "верховенство права и демократических свобод ее граждан".
РИА Новости18:09

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Имею право: «мисс Украина» отказалась от интервью на украинском языке

Московский Комсомолец20:17

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

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РЕН ТВ15:02

«Мисс Украина – 2019» отказалась разговаривать по-украински

Взгляд.ру14:59

«Мисс Украина» отказалась дать интервью на украинском языке

РИА Новости18:09
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