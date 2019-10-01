В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

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