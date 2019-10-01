Политика
Российская газета«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
Голос степи 02:01
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 03:10
Происшествия
Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Особое мнение: Сергей Марков
Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 13:45
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Наука
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей 28 сентября в 10:36
Здоровье
200-килограммовый мужчина попросил денег на здоровье у государства
Бывший обладатель звания самого толстого в мире человека Пол Мейсон попросил Национальную службу здравоохранения Великобритании помочь ему, так как переживает за свою жизнь.
Lenta.ru 01:58
Футбол
Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»
Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
Спорт-Экспресс 13:15
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес
Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма вчера в 17:05
Киберспорт
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации к MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 28 сентября в 09:00
Кино
Фильм «Дылда» официально выдвинут на премию «Оскар»
Российский фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
iReactor 00:52
Космос
В Чили началось строительство огромного телескопа
Стало известно, что инженеры и строители уже приступили к сооружению огромного 2800-тонного купола оптического телескопа E-ELT.
Rusargument 28 сентября в 08:43
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости 27 сентября в 18:42
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36