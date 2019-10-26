Общество
Газета.Ru«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
Путешествия
В России за полцены продают путевки в Турцию
В нашей стране туроператоры начали предлагать путевки в Турцию на лето следующего года со скидкой до пятидесяти процентов – такие скидки продлятся максимум до конца ноября, после цены начнут расти Практически все крупные туристические компании в нашей стране или уже начали продавать туры в Турцию с огромными скидками, или приступят к этому совсем скоро.
Наука
Горные реки оказались мощным источником выбросов углекислого газа
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Тульский музыкант прошел слепые прослушивания шоу «Голос»
Житель Алексина Тульской области Максим Ларичев успешно прошел этап «Слепых прослушиваний» вокального шоу «Голос».
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Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
Космос
Предложен способ спасти спутники от лавины космического мусора
Количество космического мусора на орбите будет расти лавинообразно, если только человечество не проведёт в космосе генеральную уборку.
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
Армия и оружие
Москва продолжает переговоры с Анкарой о поставке истребителей Су-35
РФ и Турция продолжают переговоры о поставке истребителей Су-35.
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
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Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
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Сарри рассказал, почему Роналду не сыграет с «Лечче»
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Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Армия и оружие
Российские С-400 применили на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
Происшествия
Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
Гаджеты
Ещё не представленный смартфон Redmi Note 8T доступен для заказа
Сетевые источники сообщают о том, что интернет-магазины начали приём заказов на смартфон Redmi Note 8T, который пока не представлен официально.
Армия и оружие
РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей
Транспорт
Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию
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СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
Авто
В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Диетологи назвали продукты, которые чаще всего вызывают болезни
Испанские диетологи рассказали, какие продукты чаще всего провоцируют развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает La Vanguardia.