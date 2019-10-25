Общество
Вести.Ru«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии. Сама Маргарита призналась, что в детстве любила отдыхать в Ялте. Ранее на Украине девушку затравили за то, что одному из телеканалов она дала интервью на русском, а не на украинском языке.
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Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Политика
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Происшествия
В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
Гаджеты
«Связной» запустил акцию по обмену домашних телефонов на смартфоны
Называется она "Кладбище домашних телефонов", а ее суть заключается в том, что абсолютно каждый посетитель магазина "Связной" получит возможность обменять сданный стационарный домашний телефон на персональную скидку на покупку нового смартфона.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Общество
На Украине появилась банкнота в тысячу гривен
Армия и оружие
Россия перебросит в Сирию дополнительные военные силы
Россия перебросит в Сирию дополнительные силы военной полиции и 33 единицы военной техники. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Происшествия
Михаил Абызов заявил, что его сын уехал в США
Средний сын Михаила Абызова покинул Россию и уехал в США из-за опасности, что его отберут органы опеки, заявил сам находящийся под стражей экс-министр Открытого правительства.
Политика
Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, был застрелен в Харькове.
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.