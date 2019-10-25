Политика

Вести.RuВести.Ru«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии. Сама Маргарита призналась, что в детстве любила отдыхать в Ялте. Ранее на Украине девушку затравили за то, что одному из телеканалов она дала интервью на русском, а не на украинском языке.
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«Мисс Украина» ответила, чей Крым

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