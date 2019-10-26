Общество

РИА НовостиРИА Новости«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям. Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

«Мисс Украина» ответила патриотам на критику о Крыме

Телеканал 360°11:27

«Чей Крым?»: Как провоцируют звёзд и политиков вопросом, ответ на который очевиден

Царьград11:37

«Мисс Украина» раскритиковала патриотизм после вопроса про Крым

Московский Комсомолец08:31

Мисс Украина – 2019 отреагировала на новый скандал со своим участием

Известия08:15

«Мисс Украина» отреагировала на скандал из-за вопроса о Крыме

News.ru07:59

Чей Крым? Скандал с Пашей набирает обороты

Вести.Ru09:05

Россияне раскритиковали «Мисс Украина — 2019» за ответ на вопрос о принадлежности Крыма

ФАН04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Технологии

В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei

Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций.
REGNUM 03:26
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Политика

Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский оценил свой разговор с националистами в районе разведения войск в Донбассе.
iReactor 15:30
Футбол

Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru 17:53
Политика

В России появился «Союз независимых публицистов»

В России появился «Союз независимых публицистов».
ИА REX вчера в 06:40
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество

Финляндия переходит на зимнее время

Переход на «зимнее» время обуславливается тем, что световой день уменьшается, население тратит больше электроэнергии, которая в Финляндии достаточно дорогая.
Реквизит 23 октября в 10:46
Общество

В Барселоне вновь начались беспорядки

Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.
Экономика сегодня 16:16
Футбол

Хет-трик Пулишича принес «Челси» победу над «Бернли»

В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Уотфорда, а Бернли в гостях встретится с Шеффилд Юнайтед.
Советский спорт 14:20
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera 16:50
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Музыка

Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 24 октября в 16:00
Происшествия

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс 14:57
Политика

Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций

В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.
Телеканал 360° 24 октября в 18:50
Общество

Жертвами беспорядков в Ираке стали 40 человек

Комсомольская правда вчера в 20:15
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ 11:21
Политика

Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону обстановку в Сирии.
Rambler News Service 11:05
Армия и оружие

ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
RT на русском 16:44
Армия и оружие

Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Общество

Появилась банкнота 1000 гривен с «украинским учёным» Вернадским

Rusvesna.su 03:55
Авто

Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей

Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru 14:50
Авто

На авто из B-сегмента россияне потратили 180 млрд рублей

Лидером продаж стал корейский седан KIA Rio: только на эту модель россияне потратили 58,3 млрд рублей за 64 284 авто.
МонаВиста 11:26
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru 06:52
Политика

Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
RT на русском 06:30
Армия и оружие

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Кино

Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»

Гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный».
Новая газета 16:11
Армия и оружие

В НАТО появится новое командование из стран ЕС

Росбалт 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное