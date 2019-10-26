Общество
РИА Новости«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям. Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
Футбол
Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Наука
Учёные нашли на дне Волги средневековую ладью
Специалисты нашли на дне Волги затонувшую ладью, длина которой равна около 50 метров.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота совместно
Разработчик робота FEDOR может создать нового космического робота совместно с японскими коллегами.
Общество
Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов
Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Футбол
Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Культура
Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»
Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Футбол
Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался насчет инцидента с полузащитником команды Рихедли Базуром.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Фигурное катание
Медведева поведала публике о ночи после провала в короткой программе
Российская фигуристка Евгения Медведева поведала публике о ночи после провала в короткой программе на канадском этапе Гран-при.
Наука
В России создали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов
Группа ученных из России сумела открыть новый перспективный материал, который поможет в создании натрий-ионных аккумуляторов, сообщает информационное издание «ТАСС».
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снова встречается с рэпером Pharaoh
Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh (наст. имя Глеб Голубин) были одной из самых обсуждаемых пар.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
В Роспотребнадзоре предупредили, что вакцины от заболевания нет, именно поэтому в ведомстве просят туристов, прибывших из стран с тропическим климатом, при повышении температуры сразу обращаться ко врачу, пишет газета «Известия».