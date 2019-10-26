Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям. Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Космос В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.

Армия и оружие Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.