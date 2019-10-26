Общество

РИА НовостиРИА Новости«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям. Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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