Общество
РИА Новости«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям. Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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«Чей Крым?»: Как провоцируют звёзд и политиков вопросом, ответ на который очевиден
Царьградвчера в 11:37
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Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
Хоккей
«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.
Гаджеты
RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Происшествия
В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Происшествия
В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Музыка
Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу
23 октября 2019 года исполнительница представила всему миру свою новую песню «Lose You To Love Me», кстати, девушка сразу же решила порадовать всех поклонников и клипом, который, к слову, был полностью снят на iPhone.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Космос
Оползни на Марсе не стали доказательством наличия воды
Большие оползни на Марсе сходят в связи с конвекцией, а не по причине наличия большого количества воды в виде льда.
Футбол
Мальдини считает, что Ибрагимович боится возвращаться в Серию A
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини прокомментировал информацию о возможном возвращении шведского нападающего Златана Ибрагимовича в серию A. Ранее СМИ сообщили, что «Наполи» может предложить 38-летнему форварду контракт на полтора года с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Политика
В России предложили выдать премию за план захвата Калининграда
Глава региона, который «может быть потерян», Антон Алиханов рассказал о том, что этот прогноз является из области фантастики.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Авто
В администрацию Волгоградской области поступят 11 новых автомобилей
Для покупки 11 автомобилей выделяется более девяти миллионов рублей, пишет «Волгоградская правда.ру».
Шоу-бизнес
Татьяна Навка сменила имидж к осени и заметно помолодела
На фотографии Навка запечатлена на фоне осеннего пейзажа. Внимательные поклонники заменили, что фигуристка изменила имидж.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Политика
Пушков: Германия не созрела для отмены санкций
Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Общество