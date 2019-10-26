Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям. Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.

Общество В Барселоне вновь начались беспорядки Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Музыка Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу 23 октября 2019 года исполнительница представила всему миру свою новую песню «Lose You To Love Me», кстати, девушка сразу же решила порадовать всех поклонников и клипом, который, к слову, был полностью снят на iPhone.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Космос Оползни на Марсе не стали доказательством наличия воды Большие оползни на Марсе сходят в связи с конвекцией, а не по причине наличия большого количества воды в виде льда.

Футбол Мальдини считает, что Ибрагимович боится возвращаться в Серию A Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини прокомментировал информацию о возможном возвращении шведского нападающего Златана Ибрагимовича в серию A. Ранее СМИ сообщили, что «Наполи» может предложить 38-летнему форварду контракт на полтора года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики» Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».