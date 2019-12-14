Общество

ИзвестияИзвестия«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом сообщается на сайте конкурса в субботу, 14 декабря. Церемония награждения состоялась в Лондоне.
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Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

РИА Новости12:25

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Известия13:49

Победу в конкурсе «Мисс мира» одержала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх

Эхо Москвы13:03

«Мисс мира-2019» стала представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх

Говорит Москва13:01

Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

РБК14:04

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

ТАСС12:21

Выбрана новая «Мисс мира»

Lenta.ru12:07
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Политика

Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что заявление МИД Украины о возможности введения в Донбасс миротворцев продолжают линию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РИА Новости 15:37
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Политика

Анонсировано заявление США по Афганистану

В конце ноября президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом.
Lenta.ru 18:05
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Политика

Страны АЛБА осудили внешнюю политику США в Латинской Америке

Государства — участники Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) осудили внешнюю политику США в латиноамериканском регионе и заявили, что именно она является причиной региональной нестабильности.
Политика Сегодня 18:07
Шоу-бизнес

Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики

Исполнительница София Ротару подверглась критике из-за приезда в Россию.
ФедералПресс 12 декабря в 01:17
Общество

Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Вести.Хайтек вчера в 04:44
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Экспресс газета 02:17
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Авто

Власти России введут новый документ на автомобиль

Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
UfacityNews.ru 12 декабря в 15:53
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Наука

Ученые выяснили: Как мужчины разглядывают женскую грудь

Именно поэтому группа польских хирургов под руководством Петра Петрушки, представляющего отделение пластической и реконструктивной хирургии медицинского Центра постдипломного образования (Варшава), провела серьезное исследование, чтобы с помощью устройства, отслеживающего направление взгляда, определить параметры золотого сечения женской груди.
Комсомольская правда вчера в 17:05
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Газета.Ru 14:38
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Религия

Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
РБК 10:51
Армия и оружие

«Глаза и уши» обороны: В России отмечают День образования Радиотехнических войск ВКС

Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
SM News 16:06
Политика

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай очень близки к заключению торговой сделки.
РБК 12 декабря в 13:01
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Футбол

Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии.
Газета.Ru 02:27
Политика

США рассказали Украине о своих санкциях против «Северного потока-2»

США заверили украинское руководство, что санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено.
Украина.ру 08:30
Армия и оружие

США удваивают производство ракет для вертолетов и дронов

Пентагон удвоил производство ракет для вертолётов и дронов.
Дни24 03:02
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK 12 декабря в 15:25
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»

Говорит Москва 11:57
Гаджеты

Nintendo Switch попала в топ-10 устройств десятилетия по версии Times

Times составил рейтинг важнейших устройств десятилетия. В топ-10 попали Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller.
Cyber.sports.ru 13:57
Политика

Левченко назвал причину отставки с поста главы Иркутской области

Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Московский Комсомолец вчера в 07:36
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Экономика

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС вчера в 06:54
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости 07:42
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com вчера в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
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