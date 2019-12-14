Общество
Известия«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом сообщается на сайте конкурса в субботу, 14 декабря. Церемония награждения состоялась в Лондоне.
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Политика
Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что заявление МИД Украины о возможности введения в Донбасс миротворцев продолжают линию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Политика
Анонсировано заявление США по Афганистану
В конце ноября президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Политика
Страны АЛБА осудили внешнюю политику США в Латинской Америке
Государства — участники Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) осудили внешнюю политику США в латиноамериканском регионе и заявили, что именно она является причиной региональной нестабильности.
Шоу-бизнес
Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики
Исполнительница София Ротару подверглась критике из-за приезда в Россию.
Общество
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Авто
Власти России введут новый документ на автомобиль
Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Наука
Ученые выяснили: Как мужчины разглядывают женскую грудь
Именно поэтому группа польских хирургов под руководством Петра Петрушки, представляющего отделение пластической и реконструктивной хирургии медицинского Центра постдипломного образования (Варшава), провела серьезное исследование, чтобы с помощью устройства, отслеживающего направление взгляда, определить параметры золотого сечения женской груди.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Армия и оружие
«Глаза и уши» обороны: В России отмечают День образования Радиотехнических войск ВКС
Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
Политика
Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай очень близки к заключению торговой сделки.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Футбол
Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии.
Политика
США рассказали Украине о своих санкциях против «Северного потока-2»
США заверили украинское руководство, что санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено.
Армия и оружие
США удваивают производство ракет для вертолетов и дронов
Пентагон удвоил производство ракет для вертолётов и дронов.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»
Гаджеты
Nintendo Switch попала в топ-10 устройств десятилетия по версии Times
Times составил рейтинг важнейших устройств десятилетия. В топ-10 попали Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller.
Политика
Левченко назвал причину отставки с поста главы Иркутской области
Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Экономика
Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Наука