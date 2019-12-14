Общество
Известия«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом сообщается на сайте конкурса в субботу, 14 декабря. Церемония награждения состоялась в Лондоне.
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Победу в конкурсе «Мисс мира» одержала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх
Эхо Москвывчера в 13:03
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