Общество

ТАССТАССПредставительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира 2019»

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