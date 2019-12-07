Общество

Lenta.ruLenta.ru«Миссис Земной шар» стала россиянка

Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма. В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
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Кемеровчанка победила в конкурсе «Миссис Земной шар»

VSE42.RUвчера в 23:17

Титул «Миссис Земной шар 2020» получила многодетная кемеровчанка

Комсомольская правда - Кемерововчера в 21:35

Кемеровчанка победила в конкурсе красоты «Mrs Global 2020»

Газета Кемеровавчера в 10:41

Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

РИА Новостивчера в 11:25

Жительница Кемерово стала обладательницей титула «Миссис Земной шар»

Известиявчера в 11:08

Многодетная мать из Кемерова победила в конкурсе «Миссис Земной шар 2020»

ТАССвчера в 13:11

Россиянка стала «Миссис Земной шар»

Взгляд.рувчера в 10:38
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Происшествия

Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде.
Газета.Ru вчера в 23:42
Происшествия

В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека

ТАСС вчера в 15:06
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 06 декабря в 05:22
Единоборства

Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

Allboxing.ru 06 декабря в 23:34
Политика

В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией

В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Национальная служба новостей вчера в 07:16
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Происшествия

Брат убитого в Екатеринбурге мальчика помещён в психбольницу

Брат убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика находится в психиатрической больнице.
REGNUM вчера в 23:19
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН 06 декабря в 01:41
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
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Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 00:55
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
VSE42.RU вчера в 00:22
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Политическая Экспертиза вчера в 23:40
Происшествия

В Тюмени при взрыве газа в жилом доме погиб человек

Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого четырехэтажного дома в Тюмени по улице Павла Шарова, 10А.
Российская газета вчера в 10:38
Политика

В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
RT на русском вчера в 21:45
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Российская газета вчера в 19:40
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Общество

В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости вчера в 20:31
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
РИА Новости вчера в 16:19
Хоккей

«Трактор» обыграл в гостях «Металлург»

Магнитогорский ХК «Металлург» уступил в домашнем матче «Трактору». Игра регулярного сезона КХЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
ProstoProSport вчера в 09:28
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости вчера в 17:05
Футбол

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Кубань 24 06 декабря в 13:00
Хоккей

«Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.
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Культура

Назван самый популярный сериал HBO

"Хранители" стали самым популярным сериалом HBO в 2019 году, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 06 декабря в 09:01
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Актуальные Новости вчера в 10:59
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
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