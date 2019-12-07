Общество
Lenta.ru«Миссис Земной шар» стала россиянка
Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма. В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Титул «Миссис Земной шар 2020» получила многодетная кемеровчанка
Комсомольская правда - Кемерово21:35
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Происшествия
В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Ранее боевики группировки выпустили три ракеты по территории Израиля, сообщила The Times of Israel.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Общество
В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился вничью
Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Политика
США назвали условие для выделения военной помощи Украине
Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Политика
Путин перешел на немецкий, общаясь с бизнесменами из Германии
Представителя бизнеса рассмешила шутка Путина, который затем продолжил свою речь на русском языке.
Недвижимость
Рынок жилой недвижимости ожидает стагнация
В исследовании отмечается, что 14% опрошенных ожидают, что в 2020 г. будет спад на рынке жилой недвижимости, 9% ждут восстановления, 14% - роста рынка.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Космос
Ученые доказали существование Бога
Происшествия
В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей
Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Здоровье
Как смягчить симптомы при климаксе: отвечают пользовательницы Woman.ru
Форумчанки Woman.ru подскажут, как смягчить симптомы при климаксе.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество
Адвокат Егора Жукова оценил вынесенный студенту приговор
Адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев прокомментировал вынесенный студенту приговор, пишет "Коммерсантъ".
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Хоккей
«Флорида» обыграла «Коламбус», Дадонов и Гавриков забили по голу
«Пантеры» победили со счетом 4:1. В составе хозяев гол забил нападающий Евгений Дадонов.
Политика
Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Футбол
«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что центральный защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Общество
Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым
Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Технологии
Смартфоны стали одной из основных причин травм головы среди населения
Среди выявленных случаев 33% приходятся на повреждения самой головы, и около 33% на лицо и нос.