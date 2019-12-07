Общество

Lenta.ruLenta.ru«Миссис Земной шар» стала россиянка

Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма. В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Титул «Миссис Земной шар 2020» получила многодетная кемеровчанка

Комсомольская правда - Кемерово21:35

Россиянка стала «Миссис Земной шар»

Взгляд.ру10:38

Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

РИА Новости11:25

Жительница Кемерово стала обладательницей титула «Миссис Земной шар»

Известия11:08

Кемеровчанка победила в конкурсе красоты «Mrs Global 2020»

Газета Кемерова10:41

Многодетная мать из Кемерова победила в конкурсе «Миссис Земной шар 2020»

ТАСС13:11

Жительница Кемерово Ксения Кривко стала Миссис Земной шар

РЕН ТВ10:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Lenta.ru 15:57
Происшествия

В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 13:02
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Ранее боевики группировки выпустили три ракеты по территории Израиля, сообщила The Times of Israel.
Эхо Москвы 22:32
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Коммерсантъ 13:19
Общество

В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости 20:31
Происшествия

Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя

РБК 14:03
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью

Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 17:18
Политика

США назвали условие для выделения военной помощи Украине

Министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине.
Lenta.ru 21:52
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
Политика

Путин перешел на немецкий, общаясь с бизнесменами из Германии

Представителя бизнеса рассмешила шутка Путина, который затем продолжил свою речь на русском языке.
RuNews24.ru 16:11
Недвижимость

Рынок жилой недвижимости ожидает стагнация

В исследовании отмечается, что 14% опрошенных ожидают, что в 2020 г. будет спад на рынке жилой недвижимости, 9% ждут восстановления, 14% - роста рынка.
Вести.Финанс 04 декабря в 23:06
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости 17:05
Политика

КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме

В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 21:33
Космос

Ученые доказали существование Бога

Shraibikus News 02:27
Происшествия

В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей

Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
РИА Новости 19:42
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru 06:34
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Культуромания 06:04
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Здоровье

Как смягчить симптомы при климаксе: отвечают пользовательницы Woman.ru

Форумчанки Woman.ru подскажут, как смягчить симптомы при климаксе.
Woman.ru 04:10
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Общество

Адвокат Егора Жукова оценил вынесенный студенту приговор

Адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев прокомментировал вынесенный студенту приговор, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 06:14
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Хоккей

«Флорида» обыграла «Коламбус», Дадонов и Гавриков забили по голу

«Пантеры» победили со счетом 4:1. В составе хозяев гол забил нападающий Евгений Дадонов.
Sportbox.RU 22:31
Политика

Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
RT на русском 21:06
Футбол

«Тамбов» подтвердил переход Осипенко в «Ростов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что центральный защитник команды Максим Осипенко продолжит карьеру в «Ростове».
Sport24.ru 08:21
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец 13:00
Общество

Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым

Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
URA.Ru вчера в 21:43
Транспорт

РЖД ввели новый график движения поездов

РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
REGNUM 21:11
Технологии

Смартфоны стали одной из основных причин травм головы среди населения

Среди выявленных случаев 33% приходятся на повреждения самой головы, и около 33% на лицо и нос.
Волга-Медиа 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное