Общество

Lenta.ruLenta.ru«Миссис Земной шар» стала россиянка

Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма. В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Многодетная мать из Кемерова победила в конкурсе «Миссис Земной шар 2020»

ТАСС13:11

Россиянка Ксения Кривко завоевала титул «Миссис Земной шар»

Московский Комсомолец11:34

Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

РИА Новости11:25

Жительница Кемерово стала обладательницей титула «Миссис Земной шар»

Известия11:08

Кемеровчанка победила в конкурсе красоты «Mrs Global 2020»

Газета Кемерова10:41

Россиянка стала «Миссис Земной шар»

Взгляд.ру10:38

Жительница Кемерово Ксения Кривко стала Миссис Земной шар

РЕН ТВ10:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
Авто

Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

Город+ 06:02
Единоборства

Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания

Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
РЕН ТВ 06:08
Авто

Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году

В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.
Tvoe-avto.com вчера в 15:34
Авто

Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке

Автоновости дня 10:44
Общество

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Российская газета вчера в 07:28
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold не нашел покупателей в России

Инновационный смартфон Samsung Galaxy Fold оказался непопулярен среди российских пользователей – об этом свидетельствуют данные партнеров корейской компании, реализующих устройство в РФ.
Экономика сегодня 03:44
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Культуромания вчера в 10:51
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Энергетика

Новак высказался о цене на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.
RT на русском вчера в 03:31
Политика

Путин и Лукашенко обсудят в Сочи интеграцию России и Белоруссии

Rambler News Service вчера в 07:16
Футбол

FARE осудила газету Corriere dello Sport в разжигании расизма

На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг соответственно и помещен заголовок Black Friday (чёрная пятница).
РИА Новости 05 декабря в 04:01
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда вчера в 03:59
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости 05 декабря в 17:05
Политика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Минус электрификация всей страны Россия больше 20 лет развивает собственные порты, в странах Прибалтики сейчас бьют тревогу.
Известия 16:02
Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Вести.Ru 17:56
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил в дерби «Манчестер Сити»

Bobsoccer 14:25
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Кунцевский суд Москвы признал Егора Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму из-за видео, которые он публиковал на Youtube, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 02:31
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru 06:34
Происшествия

Человек погиб в результате хлопка газа в доме в Тюмени

Газета.Ru 09:26
Фигурное катание

Авербух скептически отнесся к перспективам Загитовой в финале Гран-при

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити Илья Авербух скептически отнесся к перспективам действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в финале Гран-при, который в настоящее время проходит в Турине.
Газета.Ru 04:52
Армия и оружие

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия.
РБК 16:44
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС 05 декабря в 11:55
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Армия и оружие

ЛНА ждет от мирового сообщества поддержки в борьбе с террористами ПНС

Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром обратилась к мировому сообществу с призывом оказать ей поддержку в противодействии террористам в Триполи.
ФАН 05 декабря в 16:08
Технологии

В смартфонах на Android появилась новая уникальная функция

Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
МедиаПоток 05 декабря в 07:55
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru 05:23
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Хоккей

Овечкин рассказал, когда собирается завершить карьеру

Нападающий хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин рассказал, когда завершит свою карьеру.
РЕН ТВ 06:25
Политика

Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине

"Пусть где хотят, ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное