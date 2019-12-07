Общество
Lenta.ru«Миссис Земной шар» стала россиянка
Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма. В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
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