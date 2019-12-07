Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.

с чего всё началось

Кемеровчанка Ксения Кривко стала победительницей на четырнадцатом по счету конкурсе Mrs Globe - 2020. Состязание на самую красивую в мире замужнюю женщину проходило в субботу китайском городе Шэнчьжэнь. И россиянка стала "миссис Земной шар", получив заветную корону.

Футбол Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюрьмы Известный в прошлом спортивный агент Владимир Абрамов, который начинал работать в этом бизнесе еще в советское время, объяснил АБН, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба мог спасти своего одноклубника по «Зениту» Александра Кокорина от тюрьмы.

Происшествия На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.

Политика МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд «Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Футбол CAS сократил трансферный бан «Челси» Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».

Политика Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Футбол Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга» Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Общество Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.

Футбол Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем» Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах 2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.