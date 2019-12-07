Общество

Вести.RuВести.Ru«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

Кемеровчанка Ксения Кривко стала победительницей на четырнадцатом по счету конкурсе Mrs Globe - 2020. Состязание на самую красивую в мире замужнюю женщину проходило в субботу китайском городе Шэнчьжэнь. И россиянка стала "миссис Земной шар", получив заветную корону.
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Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
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