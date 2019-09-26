Экономика

Красная веснаКрасная веснаМиссия МВФ на Украине отметила низкие результаты борьбы с коррупцией

Пресс-релиз по завершении миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине, содержащий обнаруженные недостатки в правовой базе, повсеместную коррупцию и доминирующие неэффективные государственные предприятия, опубликован 27 сентября пресс-службой МВФ.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.
Дни24 25 сентября в 11:02
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Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.
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Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

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