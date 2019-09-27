Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМиссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины

Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу. Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября.
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