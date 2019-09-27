Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу. Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября.

Происшествия Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.

Шоу-бизнес Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.

Игры Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге 24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Армия и оружие Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.

Футбол Баринов в юности мог оказаться в «Спартаке» Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в юности мог оказаться в структуре «Спартака».

Транспорт Движение на салатовой ветке московского метро восстановлено после сбоя Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.

Политика CNN: подал в отставку Курт Волкер Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по Украине подал в отставку.

Происшествия В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.

Финансы Средний срок ипотеки в России существенно вырос Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Здоровье В нескольких медучреждениях Дагестана назначены руководители В Дагестане назначены несколько руководителей медучреждений региона, которые прошли конкурсы на замещение вакантных должностей главных врачей.

Футбол Лучшие голы первой трети сезона РПЛ Старт нового сезона РПЛ получился достаточно результативным. В первой трети чемпионата было забито 204 мяча, или 2,55 в среднем за матч.

Музыка The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.

Общество Группу белух из «китовой тюрьмы» в Приморье вывезут на научном судне Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) принял решение принять на борт научно-исследовательского судна группу белух из бухты Средняя, сообщается на сайте института.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Политика Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

Здоровье На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Политика Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Политика Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.