Экономика
РИА НовостиМиссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу. Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября.
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Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Astera вчера в 11:54
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru вчера в 02:14
Футбол
Баринов в юности мог оказаться в «Спартаке»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в юности мог оказаться в структуре «Спартака».
Матч ТВ 02:50
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
РИА Новости 04:07
Транспорт
Движение на салатовой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.
ТАСС 03:40
Политика
CNN: подал в отставку Курт Волкер
Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по Украине подал в отставку.
В городе R 02:48
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Здоровье
В нескольких медучреждениях Дагестана назначены руководители
В Дагестане назначены несколько руководителей медучреждений региона, которые прошли конкурсы на замещение вакантных должностей главных врачей.
Нур 02:06
Футбол
Лучшие голы первой трети сезона РПЛ
Старт нового сезона РПЛ получился достаточно результативным. В первой трети чемпионата было забито 204 мяча, или 2,55 в среднем за матч.
RT на русском 01:06
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль вчера в 15:52
Общество
Группу белух из «китовой тюрьмы» в Приморье вывезут на научном судне
Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) принял решение принять на борт научно-исследовательского судна группу белух из бухты Средняя, сообщается на сайте института.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия вчера в 00:36
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости вчера в 08:38
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости вчера в 09:59
Политика
Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Газета увидела в этом конфликт интересов.
РБК 03:47
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда 03:10
Политика
Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге
Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.
Военное обозрение 04:08
Футбол
На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей
На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей Важная для екатеринбуржцев игра пройдет 29 сентября.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:30