Экономика
РИА НовостиМиссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу. Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.РБК27 сентября в 02:25
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На встречу конституционного комитета Сирии пока никого не пригласили
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РИА Новости 05:18
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В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
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В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
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«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Общество
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Происшествия
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Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
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Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
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Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
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Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ вчера в 19:39
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
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Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР
РЕН ТВ вчера в 12:38