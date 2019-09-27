Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМиссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины

Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу. Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК02:25

Подробнее о событии

Из-за коррупции и олигархов Украина скатилась в 90-е

Комсомольская правда10:50

Эксперт прокомментировал отчёт МВФ об Украине

RT на русском10:27

МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

ТАСС02:12

МВФ раскритиковал экономику Украины

Московский Комсомолец02:46

МВФ назвал помехи для роста экономики Украины

Российская газета02:28

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

РБК02:25

Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины

РИА Новости03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Политика

Вместо допроса Порошенко уехал за границу

Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет прийти на допрос по делу о «керченском инциденте».
Мойка78 07:17
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика

Лавров: доминирование Запада тает

«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.
URA.Ru 15:57
Происшествия

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Киберспорт

Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam

1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.
CyberSport.ru вчера в 03:49
Энергетика

Саудовская Аравия нарастила добычу нефти

Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
News.ru 15:00
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Хоккей

ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у «Торпедо»

ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 19 очков после 11 матчей.
ТАСС 14:52
Гаджеты

Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла

В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12
Космос

Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Политика

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика

Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке

На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру вчера в 08:00
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Кино

Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино

RuNews24.ru 07:05
Футбол

ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
Газета.Ru 14:49
Футбол

Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ

«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс 14:23
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова

Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.
Bimru.ru 09:12
Футбол

Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Технологии

Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале

Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете.
Life.ru 12:03
Космос

«Спектр-РГ» рассмотрел Мышку в центре Галактики

Отечественный телескоп ART-XC на борту российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ» передал изображение туманности Мышка и двух рентгеновских двойных систем, расположенных в направлении центра Млечного Пути.
N+1 12:00
Политика

Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Кино

СМИ: Трэвис Найт может стать режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом

Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.
Мир фантастики 11:28
Общество

Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах

Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Политика

Госдума проверит тексты «Медузы» и Би-би-си на нарушение законов

Комиссия Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России изучит публикации нескольких СМИ для проверки нарушений российского законодательства.
РБК 08:13
Политика

Национальную стрелковую ассоциацию США обвинили в связях с Россией

Финансовый комитет сената США опубликовал материалы, посвящённые расследованию связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.
Life.ru 14:09
Армия и оружие

Лавров призвал ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны

Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.
Rambler News Service 15:40
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное