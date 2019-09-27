Экономика
РИА НовостиМиссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу. Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября.
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Политика
Вместо допроса Порошенко уехал за границу
Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет прийти на допрос по делу о «керченском инциденте».
Мойка78 07:17
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Политика
Лавров: доминирование Запада тает
«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.
URA.Ru 15:57
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Киберспорт
Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam
1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.
CyberSport.ru вчера в 03:49
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила добычу нефти
Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
News.ru 15:00
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Хоккей
ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у «Торпедо»
ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 19 очков после 11 матчей.
ТАСС 14:52
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке
На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру вчера в 08:00
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Кино
Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино
RuNews24.ru 07:05
Футбол
ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
Газета.Ru 14:49
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс 14:23
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова
Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.
Bimru.ru 09:12
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Технологии
Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале
Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете.
Life.ru 12:03
Космос
«Спектр-РГ» рассмотрел Мышку в центре Галактики
Отечественный телескоп ART-XC на борту российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ» передал изображение туманности Мышка и двух рентгеновских двойных систем, расположенных в направлении центра Млечного Пути.
N+1 12:00
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Кино
СМИ: Трэвис Найт может стать режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом
Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.
Мир фантастики 11:28
Общество
Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах
Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Политика
Госдума проверит тексты «Медузы» и Би-би-си на нарушение законов
Комиссия Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России изучит публикации нескольких СМИ для проверки нарушений российского законодательства.
РБК 08:13
Политика
Национальную стрелковую ассоциацию США обвинили в связях с Россией
Финансовый комитет сената США опубликовал материалы, посвящённые расследованию связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.
Life.ru 14:09
Армия и оружие
Лавров призвал ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны
Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.
Rambler News Service 15:40
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 10:31