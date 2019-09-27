с чего всё началось

Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу. Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября.

Политика Вместо допроса Порошенко уехал за границу Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет прийти на допрос по делу о «керченском инциденте».

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Политика Лавров: доминирование Запада тает «Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.

Происшествия Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Киберспорт Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam 1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.

Энергетика Саудовская Аравия нарастила добычу нефти Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Хоккей ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у «Торпедо» ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 19 очков после 11 матчей.

Гаджеты Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.

Космос Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Футбол ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.

Футбол Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ «Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.

Футбол Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.

Технологии Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете.

Космос «Спектр-РГ» рассмотрел Мышку в центре Галактики Отечественный телескоп ART-XC на борту российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ» передал изображение туманности Мышка и двух рентгеновских двойных систем, расположенных в направлении центра Млечного Пути.

Политика Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Кино СМИ: Трэвис Найт может стать режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.

Общество Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.

Политика Госдума проверит тексты «Медузы» и Би-би-си на нарушение законов Комиссия Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России изучит публикации нескольких СМИ для проверки нарушений российского законодательства.

Политика Национальную стрелковую ассоциацию США обвинили в связях с Россией Финансовый комитет сената США опубликовал материалы, посвящённые расследованию связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.

Армия и оружие Лавров призвал ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.