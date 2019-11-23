Политика

Газета.RuГазета.RuМиссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине

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МВФ отметил прогресс в вопросе выдаче кредита Украине

РБК14:31

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Газета.Ru10:00

В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании

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Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Коммерсантъ12:34

Достигнут прогресс по новой программе кредитования МВФ Украины

Московский Комсомолец09:40

Премьер Сербии и высокопоставленный чиновник МВФ обсудили сотрудничество

REGNUM05:36
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Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Заслуженный артист России Александр Титоренко рассказал "Газете.Ru", о чем в ходе церемонии вручения госнаград, которая прошла 21 ноября в Кремле, говорила основательница МХАТа им. Горького и его нынешний президент Татьяна Доронина с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 11:31
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Единоборства

Макгрегор рассказал, с кем готов встретиться в 2020 году

Чемпионат 09:05
Авто

Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:26
Происшествия

Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
ТАСС 15:58
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Космос

Nature (Великобритания): как два непрошеных гостя из межзвездного пространства переворачивают астрономию с ног на голову (Nature)

Количество цианида и воды, выбрасываемое кометой, не вызывает удивления, так как оно не сильно отличается от того, что астрономы наблюдали в других космических объектах.
ИноСМИ вчера в 21:04
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service вчера в 12:58
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe 12:03
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову

Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой.
Дни24 08:03
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Политика

Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.
ТАСС 11:55
Музыка

Группа Lindemann представила новый клип с участием Светланы Лободы

Пятый канал 13:52
Гаджеты

Vivo U20 получил мощный аккумулятор и процессор Snapdragon 675

Faktom вчера в 07:21
Футбол

Голы с пенальти принесли «Динамо» победу над «Ростовом»

Российская газета 10:37
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Финансы

Ставки по рублевым вкладам в банках достигли исторического минимума

Центробанк заявил о максимальном снижении ставок по вкладам в десяти крупнейших банках страны.
Профиль вчера в 11:49
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Политика

Путин рассказал об опасности словоблудов для России

Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.
Московский Комсомолец 06:52
Общество

Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно

Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».
Ридус 09:54
Политика

Сенат Боливии одобрил новые выборы президента

Верхняя палата парламента Боливии одобрила законопроект, открывающий путь к новым выборам президента, передает AFP.
Коммерсантъ 15:03
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости 13:49
Наука

Одно полушарие мозга человека может заменить другое

МонаВиста 21 ноября в 06:04
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
ТАСС 15:39
Армия и оружие

США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ

Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Взгляд.ру 16:27
Политика

NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
РБК 09:30
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Не Galaxy S11: Samsung готовит «ядерное оружие»

Инсайдер уверен, что этот смартфон станет настоящим хитом и посоветовал не торопить его, а дождаться подробностей о «ядерном оружии» компании Samsung.
Вечерний курьер 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
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