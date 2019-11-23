Политика

Газета.RuГазета.RuМиссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Достигнут прогресс по новой программе кредитования МВФ Украины

Московский Комсомолец09:40

Соглашения нет, но есть прогресс: МВФ и Киев не договорились

Вести.Ru10:49

В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании

Известия10:08

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Газета.Ru10:00

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Коммерсантъ12:34

В МВФ заявили о прогрессе на Украине, но денег пока не дали

News.ru09:23

Премьер Сербии и высокопоставленный чиновник МВФ обсудили сотрудничество

REGNUM05:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна

В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
РИА Новости 12:08
Футбол

Моуринью: «Тоттенхэму» повезло, что я столько лет проработал в АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура АПЛ с "Вест Хэм Юнайтед" (3:2).
Чемпионат 12:29
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Политика

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости 11:13
Политика

Помпео пообещал усилить санкции против Ирана

США введут новые санкции против Ирана из-за реакции властей на протесты.
ТАСС 09:13
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Ruposters.ru 20 ноября в 10:52
Кино

Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами

Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Киноафиша России 21 ноября в 09:39
Общество

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РЕН ТВ вчера в 15:13
Экономика

Дитрих сообщил о возможности выплаты компенсаций за авиакеросин в 2019 году

Выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за роста цен на керосин могут начаться в 2019 году, если будет такая возможность, заявил в субботу, 23 ноября, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Известия 11:14
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия 08:20
Происшествия

Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой

Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Невские Новости 03:42
Происшествия

Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге

Форпост Северо-Запад 10:52
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Хоккей

«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко

Спорт-Экспресс 06:09
Общество

Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерфакс 12:12
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК вчера в 04:31
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Известия 12:27
Фигурное катание

Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель

Спорт БИЗНЕС Online 11:40
Политика

Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор

Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.
SM News 10:01
Кино

Картина Натальи Назаровой «Простой карандаш» получила Гран-при фестиваля в Онфлере

Гран-при кинофестиваля в Онфлере, посвященного России, получила картина режиссера Натальи Назаровой "Простой карандаш".
ТАСС 12:31
Политика

Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»

В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство.
РБК 06:47
Авто

В Hyundai показали прототип нового Tucson

Южнокорейская компания отмечает, что концепт показывает «следующее поколение дизайнерской мысли Hyundai», намекая на подобные решения в будущих моделях.
32CARS.ru 20 ноября в 12:59
Футбол

Паршивлюк: Карпин - особенный. И я ни разу в жизни не играл против него

Показывает футбол один из самых интересных сейчас. Плюс, я ни разу в жизни не играл против Карпина.
Чемпионат-Ростов 03:52
Энергетика

В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти

"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
ТАСС 11:24
Политика

«Единая Россия» займется защитой граждан

«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».
Lenta.ru 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное