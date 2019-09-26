Экономика
РБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Экономика
В Челябинске закрывается электродный завод
Рынок демпингуют китайские производители, поэтому завод в Челябинске был сначала остановлен, а до конца года он будет и вовсе закрыт.
Копейский рабочий 06:05
Экономика
Медведев поручил изменить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант корзины.
Суть событий 05:39
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
Лидирует сборная Китая (26 очков из 27 возможных). На втором месте команда США (22 балла). На Кубке мира играют 12 национальных сборных.
РБК 08:29
Футбол
Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами»
Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.
Sports.ru 24 сентября в 15:25
Футбол
Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
Выложив видео, нападающий упомянул хавбека МЮ Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.
Советский спорт 09:55
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru 04:18
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Политика
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.
РИА Новости 06:42
Игры
Вышло красивое рекламное видео нового Microsoft Flight Simulator
В сеть выложили видео продолжения популярной серии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator. Об этом 27 сентября сообщил портал PC Gamer.
REGNUM 07:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак отметила день рождения платьем без белья
Сегодня, 27 сентября, певица Ани Лорак отмечает день рождения.
Paparazzi.ru 09:18
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Автоспорт
Квят показал 12-й результат во второй практике на Гран-при России
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй практике на Гран-при России "Формулы-1".
Газета.Ru 10:03
Происшествия
В ходе обыска дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота
Китайские полицейские обнаружили 13 тонн золота в особняке местного чиновника Чжан Ци.
Профиль 25 сентября в 12:05
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru вчера в 02:08
Происшествия
Три шхуны с 262 браконьерами из КНДР задержаны в Приморье
Пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов в исключительных экономических водах России, отметила представитель ведомства Альбина Проскуренко.
Газета.Ru 06:18
Космос
«Спектр-РГ» сумел разглядеть Мышку в центре Галактики
Портал Поиск 10:12
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
Общество
Россиянам позволят не подтверждать трудовой стаж
С начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 09:34
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Андрей Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области
НИА-Мурманск 07:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Происшествия
Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле
В результате произошедшего в Стамбуле землетрясения магнитудой 5,9 восемь человек получили ранения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:45