Экономика
РБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.РБКвчера в 02:25
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Озвучена зарплата Мамаева в ФК «Ростов»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
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В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
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Актер Аверин отказался извиняться за дебош в самолете
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Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
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Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 26 сентября в 05:38
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Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
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По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
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Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
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Ломающийся Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
Ломающийся Samsung Galaxy Fold поступил в продажу в США 27 сентября. Эксперты обзавелись смартфоном и успели его протестировать.
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РИА Новости вчера в 17:22
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В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
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Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
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