Экономика

РБКРБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК02:25

Подробнее о событии

МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

ТАСС02:12

МВФ раскритиковал экономику Украины

Московский Комсомолец02:46

В МВФ рассказали о проблемах украинской экономики

Известия02:46

В МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией

RT на русском02:31

МВФ назвал помехи для роста экономики Украины

Российская газета02:28

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

РБК02:25

Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины

РИА Новости03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Политика

Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Политика

В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск

Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.
Парламентская газета 09:54
Происшествия

Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна

Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.
Москва 24 08:25
Футбол

Сегодня в Дохе стартует Чемпионат мира по легкой атлетике

Всего от нашей страны в Чемпионате примут участие 30 легкоатлетов. Среди них и те, кто реально сможет побороться за медали.
Эхо Москвы 01:04
Политика

Байден с семьей избежали допроса украинских следователей

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Армия и оружие

CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии

Новая газета 07:57
Футбол

«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Экономика

В Геленджике выставили на аукцион люксовый Kempinski Grand Hotel

Кубань 24 05:55
Автоспорт

Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Политика

В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США

США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика

Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США

Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
Футбол

Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

RT на русском 08:56
Политика

Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана

На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Политика

Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы

Депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали новым мэром олимпийскую чемпионку Ольгу Слюсареву, сообщает гордума.
РИА Новости 07:32
Политика

Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Кино

Актер «Глухаря» Виктор Балабанов экстренно госпитализирован

В пятницу, 27 сентября, актера Виктора Балабанова экстренно госпитализировали.
Piter.tv 09:34
Происшествия

Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии

Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Происшествия

МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Здоровье

Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях

В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Общество

Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru 10:12
Политика

Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Экономика

Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%

Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 07:53
Политика

Россия предлагает перенести из США заседания Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из Соединенных Штатов в другую страну.
Expert.ru 04:44
Общество

Шнуров осудил депутатов из-за запрета курения на балконах

Сергей Шнуров написал стих посветив его новому закону о запрете курения Новый закон о запрете курения на балконах вызвал массу обсуждений в социальных сетях.
Калининград 24 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное