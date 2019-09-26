с чего всё началось

«Рост экономики сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — говорится в отчете МВФ о положении дел в Украине.

Происшествия В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек "27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.

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Здоровье Главный онколог России рассказал о методах лечения рака в стране Директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о методах лечения рака в России.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Здоровье Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.

Политика Слуцкий рассказал об ответных мерах России на невыдачу виз США Ответные меры Москвы на решение Вашингтона не выдавать визы ряду членов делегации России могут также касаться визовых вопросов.

Авто Представили обновлённый пикап Nissan Titan Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.

Религия Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ "Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Происшествия США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.

Театры Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе 28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.

Политика Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.

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Происшествия СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.

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