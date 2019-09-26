Политика
Tochka ZренияМВФ признал высокий уровень коррупции на Украине
«Рост экономики сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — говорится в отчете МВФ о положении дел в Украине.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.РБКвчера в 02:25
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:44, Вашингтон
Происшествия
В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек
"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
ИА Новороссия 08:05
Футбол
Гаттузо ответил на вопрос, может ли он начать работать в России
Известный в прошлом футболист и тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо объяснил свой визит в Россию.
Евро-футбол.ру 14:26
Здоровье
Главный онколог России рассказал о методах лечения рака в стране
Директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о методах лечения рака в России.
News.ru вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum вчера в 07:26
Культура
Названо место похорон Марка Захарова
ТК Звезда 07:23
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Политика
Слуцкий рассказал об ответных мерах России на невыдачу виз США
Ответные меры Москвы на решение Вашингтона не выдавать визы ряду членов делегации России могут также касаться визовых вопросов.
Московский Комсомолец 14:47
Авто
Представили обновлённый пикап Nissan Titan
Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
Автоновости дня вчера в 02:09
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Происшествия
США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина
Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости 14:42
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Театры
Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе
28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.
Российская газета 26 сентября в 13:20
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в РФ
За три года машины прошла свыше 1 млн километров, и за это время двигателю делали два капитальных ремонта.
Tvoe-avto.com 26 сентября в 15:39
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия
В Германии задержали французского «человека-паука»
В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.
Lenta.ru 10:57
Хоккей
СКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ
RT на русском 12:40
Происшествия
СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора
Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
Общественное телевидение России 13:33
Наука
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей 10:36
Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05