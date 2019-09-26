с чего всё началось

«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.

Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

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