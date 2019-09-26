с чего всё началось

Пресс-релиз по завершении миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине, содержащий обнаруженные недостатки в правовой базе, повсеместную коррупцию и доминирующие неэффективные государственные предприятия, опубликован 27 сентября пресс-службой МВФ.

Миссия МВФ на Украине отметила низкие результаты борьбы с коррупцией

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