Экономика
РБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика
Лавров заявил о выработке с США понимания по урегулированию в Сирии
Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать сирийцам в урегулировании конфликта в республике.
Известия 17:02
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Кино
Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»
Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru 17:31
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Политика
США расширили санкции против России
США ввели санкции против трех граждан России, которые работают в компании «Совфрахт», за поставки авиатоплива в Сирию российским военным.
Lenta.ru вчера в 11:30
Политика
В Госдуме требуют лишить Deutsche Welle аккредитации из-за экстремизма
Парламентская комиссия по делам о вмешательстве в дела России попросит Министерство иностранных дел лишить немецкий телеканал Deutsche Welle (DW) аккредитации.
Pravda.Ru 08:26
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 21:11
Наука
Найдены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
МедиаПоток 13:46
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Армия и оружие
Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения
Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
Телеканал Санкт-Петербург 14:23
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ 19:44
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.
Коммерсантъ 09:13
Общество
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Ассанжа из-за полной изоляции
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в полной изоляции, из-за чего испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил его адвокат Карлос Поведа.
РЕН ТВ 18:15
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс 14:23
Армия и оружие
Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги
Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил об обострении боевых действий в районе Светлодарской дуги.
ИА Новороссия 12:13
Армия и оружие
В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.
Военное обозрение вчера в 03:44
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Интермонитор.ру 24 сентября в 18:25
Общество
Представители МЧС рассказали о новом запрете курения на балконе
Представители МЧС рассказали о подробностях запрета курения на балконах.
Народные новости 03:32
Спорт
Глава МОК прокомментировал новые допинговые обвинения в адрес России
22 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за возможных манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.
Rambler News Service 13:18
Политика
Зеленский заявил о возможной помощи Трампа в «возвращении» Крыма
Радио Комсомольская правда вчера в 05:56
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Политика
Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег обсуждал возможность вхождения в альянс Украины с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Телеканал 360° вчера в 20:07
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Политика
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском 15:44
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Футбол
Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы
Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру 01:20
Политика
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе президентского офиса.
РИА Новости 07:04