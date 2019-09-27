Экономика
РБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum 07:26
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Финансы
Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян
По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются «продать» клиенту более дорогостоящий объект недвижимости.
РБК 22:32
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Здоровье
Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца
В этом году впервые в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была минимальной с начала ХХI века.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном по версии DxOMark
MobiDevices вчера в 06:35
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 19:13
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Британские автоэксперты сообщества Driver Power провели исследование и выяснили, какие кроссоверы, предлагающиеся на вторичном рынке, являются самыми надежными.
NewInform 25 сентября в 04:18
Авто
В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Bentley Continental
По сообщению пресс-службы Росстандарта, в нашей стране будет отозвано 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в нынешнем году.
SpeedMe 03:28
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском 21:39
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Политика
Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы
Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
RT на русском 20:19
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Армия и оружие
Сирийская армия готовится к крупной операции на северо-востоке Латакии
REGNUM вчера в 07:22
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Гаджеты
Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран
Вести.Хайтек 25 сентября в 03:38
Волейбол
Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
REGNUM 04:38
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 07:22
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Кино
Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино
RuNews24.ru 07:05
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Ранее белорусский лидер заявил, что готов отправить туда миротворческие войска Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы РБ Александра Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс, отметил, что данный вопрос должны решать участники конфликта, а в тексте минских соглашений такого пункта нет, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Технологии
В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании
Влияние запрета на использование китайской Huawei сервисов американской Google преувеличено в СМИ, в работе смартфонов китайской компании особо ничего не поменяется, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
РИА Новости 02:26
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Музыка
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец 06:37
Политика
В Кремле положительно отреагировали на запрет курения на балконах
В Кремле положительно оценили новый запрет на курение на балконах.
Life.ru 05:50
Политика
МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США
МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК вчера в 17:46