Экономика
РБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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Футбол
Павел Мамаев подпишет контракт с «Ростовом»
Все про Спорт ру 16:16
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Спорт
Бегун помог сопернику добраться до финиша на чемпионате мира
Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Басби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался.
Чемпионат 15:28
Происшествия
В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны
Российская газета 11:51
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК 17:32
Политика
В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости 13:40
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Армия и оружие
Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения
Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
Телеканал Санкт-Петербург 14:23
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс 14:23
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Политика
Сенат США обвинил Национальную стрелковую ассоциацию в связях с РФ
Ранее News.ru писал, что городской совет Сан-Франциско решил причислить NRA к «местным террористическим организациям», что спровоцировало крупный скандал в США.
News.ru 12:59
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro назван смартфоном с лучшей в мире камерой
По мнению специалистов DxOMark, смартфон Huawei Mate 30 Pro оснащен самой лучшей камерой в мире.
Дни24 вчера в 22:00
Политика
Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:20
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 16:47
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Унион» в матче чемпионата Германии
«Айнтрахт», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (4) — 14-е.
Чемпионат 16:27
Здоровье
Врачи назвали первые признаки микроинсульта
Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.
Живая Кубань 09:41
Гаджеты
Цена на новый телевизор OnePlus TV стартует от 985 долларов
OnePlus TV оснащен 55-дюймовой панелью QLED разрешением 4К UHD. Охват цветового пространства NTSC составляет 120%.
Anonsens 04:45
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батареи Patriot
Газета.Ru вчера в 15:23
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 07:08
Происшествия
В Валенсии по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Общество
В Госдуме оценили запрет курения на балконах
Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий в беседе с Inforeactor прокомментировал решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
RT на русском вчера в 14:52
Киберспорт
Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября
Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова на концерте поцеловалась с ребёнком в откровенном наряде
Певица дала концерт в Благовещенске. Зрителям безумно понравилось выступление: они буквально осыпали певицу подарками.
ИнфоСМИ 04:04
Космос
В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru 24 сентября в 10:38
Политика
Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 20:34
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34