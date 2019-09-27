Экономика

РБКРБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
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Почему МВФ заявил о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
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Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»

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Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

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Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
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