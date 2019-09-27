Экономика
РБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.РБКвчера в 02:25
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Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
Политика
Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 26 сентября в 05:42
Политика
Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
Интерфакс 09:03
Транспорт
Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть
По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
ForPost 06:30
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»
Шарль Леклер из Монако, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 09:19
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Общество
«Обманули в ожиданиях»: восточные немцы скучают по ГДР
30 лет назад восточные немцы надеялись, что их зарплаты останутся как при социализме, но магазины станут как при капитализме, с множеством сортов колбасы.
Телеканал 360° 26 сентября в 14:10
Политика
Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru 26 сентября в 16:17
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
Вести.Ru 09:16
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом сотрудницу скорой
Известный театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Вести.Ru 06:37
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия
Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
RT на русском 25 сентября в 09:54
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Происшествия
Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве
В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Киберспорт
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 09:00
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Российская газета вчера в 06:06
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Армия и оружие
Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины
В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05