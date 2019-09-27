Экономика

РБКРБКМиссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

«Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении. Объем прямых инвестиций, поступающих на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона.
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с чего всё началось
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает
 глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК02:25

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Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине

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В подвале китайского чиновника нашли более 13 тонн золота

Помимо обнаруженных в подвале более 13 тонн золота и сотен килограммов денег в долларах, евро и юанях, чиновник владел несколькими особняками общей площадью более 1 000 кв. м. и крупными суммами на счетах.
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В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
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Цена на новый телевизор OnePlus TV стартует от 985 долларов

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Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
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Армия и оружие

В России могут развернуть производство израильских боевых роботов

По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.
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Жест «ОК» включен в список символов ненависти и расового превосходства

Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
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Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру вчера в 13:38
Происшествия

В Валенсии по запросу США задержан россиянин

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
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Космос

США вернутся на Луну с помощью Австралии

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Найдены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет

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Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
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Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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Поражение нокаутом довело кикбоксера до «параллельной реальности»

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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Авто

Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей

Автоновости дня 24 сентября в 01:25
Политика

Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
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Политика

Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Общество

Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным

Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
MagCity74 вчера в 08:42
Происшествия

В Стамбуле произошло землетрясение

По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.
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Волейбол

Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы

Вести.Ru 02:10
Наука

Радио, которое ищет темную материю

Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru вчера в 08:18
Футбол

ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
Газета.Ru 14:49
Экономика

S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Разработчики Apex Legends представили новую карту «Край света»

Respawn Entertainment представила новую карту World's Edge для Apex Legends.
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Наука

В Черном море найдены мусорные острова

Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.
Популярная механика 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
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