Экономика
Политика СегодняМиссия МВФ заявила о слишком низких темпах развития экономики Украины
«Темпы роста остаются слишком низкими для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнями доходов в Украине и в других странах», — добавили в миссии. Напомним, что сотрудники МВФ должны были оценить, выполняет ли Киев требования для получения нового кредитного транша.
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Космос
Космический корабль «Союз МС-15» пристыковался к МКС
Ридус 25 сентября в 16:04
Политика
В США представят доказательства вмешательства Украины в выборы
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию доказательств вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году.
Rambler News Service 07:26
Музыка
Игорь Николаев опубликовал редкое видео с Аллой Пугачевой
Композитор Игорь Николаев показал в инстаграме редкое видео с Аллой Пугачевой, в котором она поет его песню "Прости, поверь".
Газета.Ru 06:16
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Общество
Бумажные документы, подтверждающие стаж, хотят исключить с 2020 года
Поправками, которые хотят внести в законодательство уже в ближайшее время, предлагается исключить с 2020 года такие бумажные документы из списка обязательных для представления в ПФР.
Бизнес.Ру 07:27
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru 07:24
Происшествия
СМИ назвали убийство гражданина Грузии в Берлине спланированной операцией
Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией».
Росбалт 05:51
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Флориду», у Бобровского 21 сейв
Sport24.ru вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru вчера в 23:16
Общество
Суд вынес третий приговор по «дадинской» статье за протесты в Шиесе
Боровиков стал третьим осужденным по «дадинской» статье.
Ведомости 06:17
Шоу-бизнес
Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов
Как рассказал ее бывший муж Дмитрий Стрюков, артистку арестовывали за подделку документов при сделках с недвижимостью.
Московский Комсомолец 02:17
Политика
Вместо допроса Порошенко уехал за границу
Как сообщает «Интерфакс», адвокат Порошенко Игорь Головань передал в Госбюро расследований документ, в котором указано, что народный депутат не придет на допрос 27 сентября, так как находится за границей.
Мойка78 07:17
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Здоровье
Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости
Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 04:50
Армия и оружие
Верховный суд РФ не реабилитировал полковника СССР Арцезо
Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника СССР Владимира Арцезо.
iReactor 05:23
Кино
Создатели «28 панфиловцев» представили новый проект
Портал "Новости кино" представляет первый тизер-трейлер фильма "Литвяк", который снимает петербургская кинокомпания "28 панфиловцев", выпустившая в 2016 году одноимённый фильм.
Kinonews.ru вчера в 11:03
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Политика
Появились кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Газета.Ru вчера в 21:24
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Разработка компании Genovation, электрический суперкар GXE, смог разогнаться до 338,28 км/ч, тем самым побив свой собственный рекорд скорости.
SpeedMe 00:33
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Армия и оружие
Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым вчера в 13:52