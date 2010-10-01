«Темпы роста остаются слишком низкими для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнями доходов в Украине и в других странах», — добавили в миссии. Напомним, что сотрудники МВФ должны были оценить, выполняет ли Киев требования для получения нового кредитного транша.

Миссия МВФ заявила о слишком низких темпах развития экономики Украины

Политика В США представят доказательства вмешательства Украины в выборы Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию доказательств вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году.

Музыка Игорь Николаев опубликовал редкое видео с Аллой Пугачевой Композитор Игорь Николаев показал в инстаграме редкое видео с Аллой Пугачевой, в котором она поет его песню "Прости, поверь".

Политика Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Общество Бумажные документы, подтверждающие стаж, хотят исключить с 2020 года Поправками, которые хотят внести в законодательство уже в ближайшее время, предлагается исключить с 2020 года такие бумажные документы из списка обязательных для представления в ПФР.

Шоу-бизнес Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.

Происшествия СМИ назвали убийство гражданина Грузии в Берлине спланированной операцией Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией».

Шоу-бизнес Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.

Шоу-бизнес Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов Как рассказал ее бывший муж Дмитрий Стрюков, артистку арестовывали за подделку документов при сделках с недвижимостью.

Политика Вместо допроса Порошенко уехал за границу Как сообщает «Интерфакс», адвокат Порошенко Игорь Головань передал в Госбюро расследований документ, в котором указано, что народный депутат не придет на допрос 27 сентября, так как находится за границей.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

Здоровье Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.

Армия и оружие Верховный суд РФ не реабилитировал полковника СССР Арцезо Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника СССР Владимира Арцезо.

Кино Создатели «28 панфиловцев» представили новый проект Портал "Новости кино" представляет первый тизер-трейлер фильма "Литвяк", который снимает петербургская кинокомпания "28 панфиловцев", выпустившая в 2016 году одноимённый фильм.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Авто Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости Разработка компании Genovation, электрический суперкар GXE, смог разогнаться до 338,28 км/ч, тем самым побив свой собственный рекорд скорости.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.

Армия и оружие Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.