с чего всё началось

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец». Об этом 16 октября сообщают «Українські новини».

Происшествия 35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.

Политика Партия Качиньского победила на парламентских выборах в Польше Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) победила очередных парламентских выборах, которые состоялись в республике в воскресенье, 13 октября.

Политика Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.

Футбол «Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич входит в числе претендентов на аналогичный пост в московском «Динамо».

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.

Общество Составлен список регионов с самым дорогим хлебом Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге по итогам сентября - самая высокая среди крупных российских городов, самые низкие цены - в Перми и Нижнем Новгороде, выяснили аналитики IT-компании "Эвотор", являющейся частью экосистемы Сбербанка.

Политика Кремль назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР Требование Киева о роспуске самопровозглашенных республик Донбасса для выполнения Минских соглашений является «новыми вводными», которые «весьма неожиданны» как для Москвы, так и для Берлина и Парижа.