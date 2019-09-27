Михаил Светов добавил, что в России появляется национальный дух, и с его помощью надо бороться за свою страну.

Митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных пройдет в воскресенье на проспекте Академика Сахарова

Политика Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.

Общество В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела» В ходе мероприятия со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде - Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок.

Экономика Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.

Хоккей «Трактор» переиграл «Локомотив» и прервал серию поражений в КХЛ У гостей шайбу забросил Антон Ландер. "Трактор" прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Авто Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика В Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.

Гаджеты Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.

Политика В Австрии стартовали внеочередные выборы в парламент В Австрии стартовали внеочередные парламентские выборы, передает телеканал "Россия 24".

Авто Первый паркетник Genesis GV80 показали на фото от дилера Genesis разрабатывает свой первый внедорожник. Так называемый GV80 покажется миру в конце года.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Здоровье Названы 5 признаков микроинсульта Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.

Политика Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Политика В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ.

Шоу-бизнес Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.

Футбол Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Times: Джонсону может грозить импичмент Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.