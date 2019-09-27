Общество
Эхо МосквыМитинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных пройдет в воскресенье на проспекте Академика Сахарова
Михаил Светов добавил, что в России появляется национальный дух, и с его помощью надо бороться за свою страну.
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Митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных пройдет в воскресенье на проспекте Академика Сахарова
Эхо Москвы27 сентября в 11:16
29 сентября в Москве пройдет митинг «Отпускай» в поддержку политзаключенных. Что от него ждать?
Znak.com27 сентября в 08:56
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