Участники митинга в центре Элисты потребовали отставки врио главы города Дмитрия Трапезникова, а также проведения прямых выборов. Акция протеста собрала две тысячи митингующих при том, что организаторы заявляли тысячу.

Митинг против Трапезникова в Элисте собрал 2 тысячи человек

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