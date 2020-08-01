В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку Фургала.

Митинг в Хабаровске в поддержку Фургала. Трансляция РБК

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