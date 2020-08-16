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Кортеж Лукашенко прибыл на митинг в его поддержку в Минске

Усиленные наряды ОМОН стягиваются к Дому правительства в Минске, где в 12:00 начнется митинг в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. К Дому правительства прибыл президентский кортеж Лукашенко, у здания находится техника, а сотрудники полиции перекрыли входы.В источнике
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Комсомольская правда

Митинг в поддержку Лукашенко: Президентский кортеж прибыл к Дому Правительства в Минске

Комсомольская правда04:35
РБК

Кортеж Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

РБК05:15
RT на русском

В Минске к Дому правительства стягивают наряды ОМОНа

RT на русском04:55
Lenta.ru

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

Lenta.ru07:02
Коммерсантъ

Центр Минска перекрыт перед митингами за и против Лукашенко

Коммерсантъ04:21
РИА Новости

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

РИА Новости06:17
ТАСС

На площади Независимости в Минске находятся около 400 человек

ТАСС05:12

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
РИА Новостивчера в 16:33
4,8K

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru06:43
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Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
ТАСС04:00
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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Новый капитал: как коронавирус перестроил рынок IPO

Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
РБК07:24