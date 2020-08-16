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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске анонсировали проведение митинга в поддержку Лукашенко

В Минске готовится митинг сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 16 августа, на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Белая Русь».В источнике
С чего всё началось
В Минске пройдет «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила
 в Facebook провластная общественная организация «Белая Русь».
РБК01:47
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В Минске 16 августа соберут митинг в поддержку Лукашенко

Московский Комсомолец01:43
РБК

В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

РБК01:47
RT на русском

В Минске запланирован митинг в поддержку Лукашенко

RT на русском00:55
Эхо Москвы

В соцсетях появились видео, на которых, как утверждается, бюджетников везут в Минск на митинг за Лукашенко

Эхо Москвы03:31
РИА Новости

В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

РИА Новости23:50
Известия

Организация «Белая Русь» проведет митинг в поддержку Лукашенко

Известия20:29
Аргументы недели

В Белоруссии призывают граждан на митинг солидарности с государственным курсом

Аргументы неделивчера в 12:41

BadComedian считает, что Эрнст «по блату» взял жену Софью в новый фильм

Роль Софьи BadComedian считает бесполезной, но благодаря съемкам жены Эрнста в "Союзе спасения", часть миллионного бюджета ушла в семью продюсера Первого канала; фото versiya.info Огромную волну обсуждений вызвал российский фильм "Союз спасения", вышедший под началом Первого канала и Константина Эрнста в частности.
Версия.Инфо07:19
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Путин пообщался с Лукашенко по вопросам беспорядков в Белоруссии

Ранее Лукашенко на совещании, которое состоялось сегодня, 15 августа, заявил о намерении связаться с российским лидером, чтобы переговорить на тему беспорядков в республике, вспыхнувших после выборов.
Экономика сегоднявчера в 07:08
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Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru06:43
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
ТАСС04:00
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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