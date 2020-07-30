В Минске проходит митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По подсчетам правозащитников, на нем собрались не менее 25 тыс. человек.

Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек

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