Общество
Взгляд.руМитинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек
В Минске проходит митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По подсчетам правозащитников, на нем собрались не менее 25 тыс. человек.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Совещание провел Президент РФ Владимир Путин. Специалист отметила, что в этом году стоит ожидать принципиально новый эпидсезон.
Телеканал Краснодар вчера в 08:04
Политика
Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов.
ТАСС 10:41
Футбол
«Зенит» стал лучшим российским клубом в рейтинге Euro Club Index
Первое место в рейтинге заняла «Бавария».
ProstoProSport 13:55
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
РИА Новости 13:20
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Футбол
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
Российская газета 13:20
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП под Тверью, где погибли трое подростков
Интерфакс - Россия вчера в 11:37
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов
По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко вернулась в Москву после 4 месяцев в США
Певица более 4 месяцев не могла вернуться домой из-за отмененных во время пандемии коронавируса рейсов между странами.
WomanHit.ru 09:18
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Общество
Белорусские пенсионеры получат пенсии сразу перед выборами — и с надбавкой
Минтруда никак не связывает данное решение с президентскими выборами, которые должны пройти в Белоруссии 9 августа.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
Культура
Интервью: Хабаровск своими глазами
Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.
Эхо Москвы вчера в 12:16
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня 07:28
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net 12:37
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Кино
Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года
NewInform 09:50
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 28 июля в 14:26
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51