Общество

Взгляд.руВзгляд.руМитинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек

В Минске проходит митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По подсчетам правозащитников, на нем собрались не менее 25 тыс. человек.
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Митинг Тихановской в Минске собрал более 25 тысяч участников

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Большой пикет Светланы Тихановской в парке Дружбы народов в Минске. Онлайн-трансляция

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