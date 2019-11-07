Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции. Участники шествия собираются возле памятника Карлу Марксу, где начинается праздничный митинг, сообщает корреспондент ТАСС.

В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции

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