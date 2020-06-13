Общество
ИзвестияМитинги в Лондоне перешли в столкновения с полицией
Изначально планировалось, что в Лондоне состоится четвертый по счету митинг движения за права чернокожих Black Lives Matter. Однако фанаты, ветераны и ультраправые поклялись «защищать» от вандалов памятники и полицейских.
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Беспорядки в Лондоне переросли в драки фанатов и участников акции Black Lives Matter
Чемпионатвчера в 16:58
СМИ: Футбольные фанаты устроили беспорядки вместе с протестующими против расизма в Англии
RT на русскомвчера в 12:55
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Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости вчера в 18:21
Авто
Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Армия и оружие
Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor
Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей.
ФАН 12 июня в 12:36
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости вчера в 09:38
Общество
От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Пелагея стала выглядеть лучше после развода
В июле пара официально оформит развод. Свобода пошла певице на пользу. Сейчас она выглядит как никогда хорошо.
Экспресс газета 00:49
Финансы
Названы три альтернативы банковским вкладам
Поскольку рублевые и валютные депозитные ставки находятся на минимальных уровнях, ряд вкладчиков могут поискать альтернативу банковским вкладам.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Кино
Релиз фильма «Чудо-женщина 2» отложен
Студия Warner Bros. также пересмотрела графики выхода и многих других своих перспективных кинопроектов, перенеся релизы на более поздние сроки.
Kinonews.ru вчера в 02:51
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru вчера в 16:57
Политика
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
Выглядело все так, что боевиков остановили на дороге, решили препроводить в УВД Буденновска, где они вступили в бой и, захватив группу заложников, окопались в городской больнице — ехали по дороге, их не пропустили, и им ничего не оставалось, кроме как захватить заложников, чтобы не быть убитыми силовиками.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Хорошие новости 12 июня в 04:53
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58
Футбол
«Челси» предлагает Курзава контракт
Игрок, скорее всего, покинет парижский клуб этим летом. Лондонцы уже вышли на футболиста и предложили Курзава контракт.
Soccer.ru 02:39
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Здоровье
Власти Пекина рассказали о реакции на новую вспышку коронавируса
Посещение больниц в Пекине будет проходить по новым правилам из-за возникшей вспышки коронавируса в городе, заявил представитель городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь 14 июня на брифинге по борьбе с коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 02:24
Музыка
Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко
АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Общество
У главы Сургута выявили коронавирус
Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 01:11
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru вчера в 15:23