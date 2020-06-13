Изначально планировалось, что в Лондоне состоится четвертый по счету митинг движения за права чернокожих Black Lives Matter. Однако фанаты, ветераны и ультраправые поклялись «защищать» от вандалов памятники и полицейских.

Митинги в Лондоне перешли в столкновения с полицией

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