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Российская газета
Российская газета

В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко

Митинги прошли под девизом "Не дадим развалить страну". Акции прошли на центральных площадях городов, носящих имя Ленина. В Могилеве тысячи местных жителей собрались, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси.В источнике
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Российская газета

В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко

Российская газетавчера в 14:32
RT на русском

В Гомеле и Могилёве прошли митинги за Лукашенко

RT на русскомвчера в 13:18
Фонтанка.Ру

В Гомеле и Могилеве проходят митинги «за бацьку». СМИ показали автобусы, на которых могли привезти сторонников Лукашенко

Фонтанка.Рувчера в 11:33
РБК

В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек

РБКвчера в 11:55
ТАСС

Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве

ТАССвчера в 11:38
РИА Новости

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

РИА Новостивчера в 12:20
Lenta.ru

В Белоруссии анонсировали митинги в поддержку Лукашенко

Lenta.ruвчера в 04:19
КП - Беларусь

«Если Батька победит - рожу сына». Как в Гомеле прошел митинг за Лукашенко

КП - Беларусьвчера в 15:15

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАССвчера в 08:20
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Тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с «Арсеналом»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над тульским "Арсеналом" в матче третьего тура чемпионата России сезона-2020/21 выразил недовольство работой главного арбитра встречи Сергея Иванова.
РИА Новостивчера в 15:42

Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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Через 19 лет после премьеры фильм «Гарри Поттер и философский камень» собрал миллиард долларов в кинопрокате

На момент фактического завершения кинопроката в 2002 году фильм «Гарри Поттер и философский камень» занимал второе место за всю историю после «Титаника» Джеймса Кэмерона.
Кинобизнес сегоднявчера в 14:51

«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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