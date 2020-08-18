В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко

Митинги прошли под девизом "Не дадим развалить страну". Акции прошли на центральных площадях городов, носящих имя Ленина. В Могилеве тысячи местных жителей собрались, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси.