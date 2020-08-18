Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле

Многотысячные митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле. Жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами «Мы за БАЦЬКУ», говорится в Telegram-канале агентства БелТА.