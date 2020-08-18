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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле

Многотысячные митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле. Жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами «Мы за БАЦЬКУ», говорится в Telegram-канале агентства БелТА.В источнике
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RT на русском

В Гомеле и Могилёве прошли митинги за Лукашенко

RT на русскомвчера в 13:18
News.ru

«За бацьку»: тысячи людей вышли в Могилёве и Гомеле поддержать Лукашенко

News.ruвчера в 12:54
Фонтанка.Ру

В Гомеле и Могилеве проходят митинги «за бацьку». СМИ показали автобусы, на которых могли привезти сторонников Лукашенко

Фонтанка.Рувчера в 11:33
РБК

В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек

РБКвчера в 11:55
ТАСС

Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве

ТАССвчера в 11:38
РИА Новости

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

РИА Новостивчера в 12:20
Lenta.ru

В Белоруссии анонсировали митинги в поддержку Лукашенко

Lenta.ruвчера в 04:19
КП - Беларусь

«Если Батька победит - рожу сына». Как в Гомеле прошел митинг за Лукашенко

КП - Беларусьвчера в 15:15

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Казань24вчера в 02:29
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Условный срок получил сахалинец за призывы к экстремистской деятельности

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АСТВ19:18

Михаил Мишустин изучил корни ускоренного экономического роста

Премьер поблагодарил руководителей регионов за экономический рывок (рост промпроизводства на Дальнем Востоке в 2,5 раза опережает общероссийский) и сосредоточился на решении наиболее проблемных вопросов несколько отстающей от экономики социальной сферы.
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РИА Новостивчера в 09:34
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