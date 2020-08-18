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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле

Многотысячные митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле. Жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами «Мы за БАЦЬКУ», говорится в Telegram-канале агентства БелТА.В источнике
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РБК

В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек

РБКвчера в 11:55
News.ru

«За бацьку»: тысячи людей вышли в Могилёве и Гомеле поддержать Лукашенко

News.ruвчера в 12:54
РИА Новости

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

РИА Новостивчера в 12:20
RT на русском

В Гомеле и Могилёве прошли митинги за Лукашенко

RT на русскомвчера в 13:18
ТАСС

Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве

ТАССвчера в 11:38
Фонтанка.Ру

В Гомеле и Могилеве проходят митинги «за бацьку». СМИ показали автобусы, на которых могли привезти сторонников Лукашенко

Фонтанка.Рувчера в 11:33
Lenta.ru

В Белоруссии анонсировали митинги в поддержку Лукашенко

Lenta.ruвчера в 04:19

Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в попытке захвата власти

Минск, 18 августа 2020, 20:46 — REGNUM Оппозиционный координационный совет в Белоруссии ответил на обвинения со стороны президента республики Александра Лукашенко о том, что оппозиция готовит захват власти.
Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в попытке захвата власти
REGNUMвчера в 13:46
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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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«Поезд в Пусан 2»: Зомби-апокалипсис случился. Но только в Южной Корее

Кстати, слово «полуостров» вынесено и в само заглавие картины, видимо, чтобы российский зритель проассоциировал происходящее с кое-каким другим полуостровом и охотнее пошел бы посмотреть, что это там опять учудили зомби-интервенты (это, конечно же, шутка).
Собеседник16 августа в 09:12

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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МФТИ: Число заявлений от абитуриентов выросло на 10% в 2020 году

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) завершился прием документов на направления специалитета и бакалавриата, количество заявлений от абитуриентов увеличилось на 10% по сравнению с 2019 годом.
Агентство Москвавчера в 12:35

В Амурской области в столовой 19 человек заразились сальмонеллёзом

Благовещенск, 19 августа 2020, 03:21 — REGNUM В Благовещенске Амурской области 19 человек заразились сальмонеллёзом после того как употребляли продукцию в «Столовой №1 Копейка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
REGNUM20:21
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Экономисты дали страшные прогнозы на осень: 100 рублей за евро

На прошлой неделе известный ученый-экономист Руслан Гринберг дал в беседе с «МК» безрадостный прогноз: рубль продолжит падать по отношению к мировым валютам, девальвация неизбежна.
Московский Комсомолецвчера в 13:18

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Штаб Бабарико направил письма послам России и стран ЕС

Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила, что послам России и стран ЕС направлены письма, в которых рассказывается о ситуации в Белоруссии.
Взгляд.рувчера в 16:47
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Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и т. д. Заказы на ноутбуки, размещенные в августе–сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.
Известия17:40
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