Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле
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Многотысячные митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле. Жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами «Мы за БАЦЬКУ», говорится в Telegram-канале агентства БелТА.В источнике
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