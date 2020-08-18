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РИА Новости
РИА Новости

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

Митинги в поддержку Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле, сообщил Sputnik Беларусь. Как видно из кадров, опубликованных агентством, жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами "Мы за БАЦЬКУ".В источнике
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Российская газета

В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко

Российская газета14:32
RT на русском

В Гомеле и Могилёве прошли митинги за Лукашенко

RT на русском13:18
ТАСС

Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве

ТАСС11:38
РИА Новости

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

РИА Новости12:20
РБК

В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек

РБК11:55
News.ru

«За бацьку»: тысячи людей вышли в Могилёве и Гомеле поддержать Лукашенко

News.ru12:54
Lenta.ru

В Белоруссии анонсировали митинги в поддержку Лукашенко

Lenta.ru04:19
КП - Беларусь

«Если Батька победит - рожу сына». Как в Гомеле прошел митинг за Лукашенко

КП - Беларусь15:15

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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ВОЗ предостерегла от «национализма» при распределении COVID-вакцины

Будущая вакцина от коронавируса должна распределяться среди стран вне зависимости от политических интересов, с целью быстрее завершить пандемию COVID-19, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Интерфакс14:13
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Германия не собирается прогибаться под США из-за «Северного потока-2»

В текущей ситуации едва ли найдется что-то более утомительное для немецких политиков, чем необходимость постоянно отбрыкиваться от посягательств США на строительство «Северного потока – 2». Вашингтон каждую неделю грозится новыми санкциями, словно не видя, что немцам это словно о стенку горох.
Госновости11:56

Водителям разрешили чинить машины б/у запчастями. Но радоваться еще рано

Речь идет о повторном использовании при ремонте машин старых рулевых реек, глушителей, компонентов тормозной системы, подушек безопасности (если они вмонтированы в рулевое колесо), ремней безопасности в сборе, иммобилайзеров, каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров, а также газобаллонного оборудования для перевода автомобиля на работу на пропане или метане.
AutoNews03:33

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
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