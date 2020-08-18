В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
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Митинги в поддержку Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле, сообщил Sputnik Беларусь. Как видно из кадров, опубликованных агентством, жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами "Мы за БАЦЬКУ".В источнике
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