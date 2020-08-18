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Общественная служба новостей

Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле

В Могилеве и Гомеле во вторник, 18 августа, прошли митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил Sputnik Беларусь.В источнике
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Российская газета

В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко

Российская газетавчера в 14:32
Фонтанка.Ру

В Гомеле и Могилеве проходят митинги «за бацьку». СМИ показали автобусы, на которых могли привезти сторонников Лукашенко

Фонтанка.Рувчера в 11:33
РИА Новости

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

РИА Новостивчера в 12:20
РБК

В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек

РБКвчера в 11:55
ТАСС

Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве

ТАССвчера в 11:38
RT на русском

В Гомеле и Могилёве прошли митинги за Лукашенко

RT на русскомвчера в 13:18
Lenta.ru

В Белоруссии анонсировали митинги в поддержку Лукашенко

Lenta.ruвчера в 04:19
КП - Беларусь

«Если Батька победит - рожу сына». Как в Гомеле прошел митинг за Лукашенко

КП - Беларусьвчера в 15:15

Самарские ученые создадут перспективные двигатели для самолетов и БПЛА

Во вторник, 18 августа, в центре по связям с общественностью Самарского университета сообщили, что ученые созданного бюро будут решать крупные и масштабные задачи, касающиеся разработки и производства новых энергоэффективных двигателей для самолетов и БПЛА, пишет ТАСС.
Экономика сегоднявчера в 04:13

Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих

Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок.
Ридус00:00
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КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос»

КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос» Движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило доклад, посвященный итогам выдвижения и регистрации кандидатов на губернаторских выборах 13 сентября.
Коммерсантъвчера в 17:00
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01