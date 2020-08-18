Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль

Вдова, брат и младший сын погибшего в аварии Сергея Захарова, проходящие потерпевшими по делу актёра Михаила Ефремова, заявили к нему иск о компенсации морального ущерба на сумму один рубль.