Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле
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В Могилеве и Гомеле во вторник, 18 августа, прошли митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил Sputnik Беларусь.В источнике
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«Если Батька победит - рожу сына». Как в Гомеле прошел митинг за Лукашенко
КП - Беларусьвчера в 15:15