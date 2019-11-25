В столице Грузии у здания парламента началась анонсированная ранее акция протеста оппозиции, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Самые разные оппозиционные партии Грузии собираются под стенами парламента, чтобы провести акцию протеста.

В Тбилиси у здания парламента началась массовая акция протеста

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