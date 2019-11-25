Политика

ФАНФАНВ Тбилиси у здания парламента началась массовая акция протеста

В столице Грузии у здания парламента началась анонсированная ранее акция протеста оппозиции, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Самые разные оппозиционные партии Грузии собираются под стенами парламента, чтобы провести акцию протеста.
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В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

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В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

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Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

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Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
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RT на русском 00:01
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Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
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Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
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ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
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Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
REGNUM вчера в 22:54
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
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Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс вчера в 07:49
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

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Российская газета вчера в 15:16
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На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
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Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию

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Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
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ГБР просит снять неприкосновенность с депутата Федины из-за угроз Зеленскому

Госбюро расследований Украины направило в Генпрокуратуру проект о сообщении подозрения депутату от «Европейской солидарности» Софии Федины из-за угроз убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Украина.ру 04:59
Происшествия

В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка

Кемеровский областной суд признал 23-летнего бывшего сотрудника Росгвардии виновным в убийстве двухлетней девочки.
Российская газета 02:41
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