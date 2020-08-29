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Слово и Дело
Слово и Дело

Митингующие в Берлине скандировали имя президента России

Во время шествия участники акции скандировали фамилию российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости. «Потому что Путин может надавить на Трампа», — заявил один из протестующих. В акции приняли участие около 38 тысяч человек.В источнике
С чего всё началось
Видео, на котором слышно, как демонстранты выкрикивают фамилию российского лидера, появилось
 в Telegram-канале "Пул №3". Как оказалось, о президенте России протестующие вспомнили в связи с тем, он "может надавить на Трампа".
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Царьград

"Владимир и Дональд! Дайте нам свободу!": Немцы взбунтовались против Меркель

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Протестующие в Берлине скандируют «Путин!»

Национальная служба новостейвчера в 11:46
News.ru

«Берлин наш»: в соцсетях объяснили, почему немцы кричали лозунг «Путин!»

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В соцсетях объяснили лозунг «Путин!» на митинге в Германии. «Берлин наш»

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В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

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Газета.Ru

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Интерфаксвчера в 14:11
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