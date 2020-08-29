Митингующие в Берлине скандировали имя президента России
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Во время шествия участники акции скандировали фамилию российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости. «Потому что Путин может надавить на Трампа», — заявил один из протестующих. В акции приняли участие около 38 тысяч человек.В источнике
С чего всё началось
Видео, на котором слышно, как демонстранты выкрикивают фамилию российского лидера, появилось
в Telegram-канале "Пул №3". Как оказалось, о президенте России протестующие вспомнили в связи с тем, он "может надавить на Трампа".
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