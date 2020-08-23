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Народные новости
Народные новости

Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко

Сторонники оппозиции в Минске пытались пойти на "штурм" Дворца независимости, однако смелости хватило не надолго. Митингующие активно начали отступать, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт. Протестующие в Минске, по словам Эйсмонт, начали своеобразный штурм здания.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
 заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Коммерсантъвчера в 14:25
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Известия

В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

Известиявчера в 15:27
РИА Новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

РИА Новостивчера в 15:31
RT на русском

Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

RT на русскомвчера в 14:45
РБК

Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

РБКвчера в 15:54
Коммерсантъ

Пресс-служба Лукашенко рассказала, что он весь день был в Минске

Коммерсантъвчера в 14:25
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:49
ТАСС

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм резиденции

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